Usura ed estorsione: 4 anni di reclusione per Michele Grandinetti

Michele Grandinetti, 50enne di Nocera Terinese, è stato è stato raggiunto da un ordine di carcerazione eseguito dagli agenti del commissariato di Lamezia Terme.

L'uomo dovrà dunque scontare quattro anni di reclusione per atti di usura ed estorsione ai danni di un imprenditore della piana, commessi tra il 2005 ed il 2008.

Il Gip del Tribunale di Lamezia ha, inoltre, disposto il pagamento di una multa di 900 euro e l’interdizione dai Pubblici Uffici per 5 anni, con condanna confermata in Corte d’appello ed in Cassazione

L'Grandinetti è stato quindi portato nel carcere di Catanzaro.