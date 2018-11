Visita alle grotte di sant’Angelo, il Comune di Cassano approva il regolamento

L’amministrazione straordinaria del Comune di Cassano All’Ionio ha discusso e approvato, con i poteri della giunta, su proposta del responsabile del settore affari generali dell’ente, l’atto deliberativo riguardante il “Servizio di accoglienza turistica presso il complesso carsico delle Grotte di Sant’Angelo. L’Esternalizzazione del servizio e l’Approvazione del Regolamento”.

Il Regolamento, consta di sette articoli, che riguardano il servizio, i costi, la situazione ambientale del sito carsico, le modalità della visita, gli obblighi e i divieti da osservare a cura dei visitatori, i danni eventuali, e le disposizioni finali.

È opportuno evidenziare che il comune di Cassano All’Ionio, è proprietario del vasto sistema di grotte ubicate a nord dell’abitato del Capoluogo, custodite nel ventre del Monte San Marco, denominato “Grotte di Sant’Angelo”. Le Grotte, resteranno aperte al pubblico dal 1° ottobre al 31 maggio, dalle 9:30 alle 17:00, chiuso solo il lunedì, (escluso Natale, Capodanno e Pasqua) e dal 1° giugno al 30 settembre, dalle ore 9:30 alle 17:20, chiuso il lunedì.

Le tariffe di ingresso alle Grotte per l’anno 2019, comprensive di visita guidata, sono: Adulti – 8,00 euro – Bambini 4-12 anni, 3,00 euro, sotto i 4 anni, ingresso gratuito (salvo in caso di visite di gruppo da parte di scuole materne – in questo caso 3,00 euro per ciascun bambino. Detto complesso ipogeo, abitate fin dal Paleolitico, per la sua unicità, bellezze e interesse scientifico e naturalistico, nonché speleologico è destinato alla fruizione e al godimento della collettività. Per questo, è provvisto di idonea illuminazione interna (anche di emergenza) e il percorso messo in sicurezza con apposite passerelle in ferro zincato con ringhiere laterali.

Il Comune di Cassano, nello scorso mese di ottobre ha affidato in via sperimentale per un anno a un soggetto terzo, l’Associazione ARCADIA, il servizio di visita guidata nella cavità carsiche lungo i percorsi già definiti, secondo gli orari e le modalità stabilite. Secondo quanto previsto nel deliberato, l’accesso alle Grotte è consentito altresì a tutti i gruppi speleologici o singolo speleologo, per motivi di studio, esplorazione e didattica, in ossequio a quanto normato nel regolamento. Le Grotte di Sant’Angelo, rappresentano uno scrigno della memoria storica millenaria della città di Cassano All’Ionio, in cui giochi di luci, colori e forme create dalla natura millimetro dopo millimetro, goccia dopo goccia, plasmando stalagmiti e stalattiti, offrono ai visitatori un armonioso spettacolo della natura.