Scomparsa Vavalà, Oliverio: “protagonista di tante battaglie”

Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Mimmo Vavalà, storico dirigente della sinistra calabrese, amministratore attento e innamorato della sua terra. Fu anche consigliere regionale”.

E’ quanto afferma, in una nota, il Presidente della Regione, Mario Oliverio.

“Con Mimmo – prosegue - sono stato legato da un rapporto di profonda amicizia. Quando in Calabria sembrava impossibile parlare di pianificazione nel 1973, dotò Taverna di un piano regolatore, si impegnò per il museo, la banca popolare, l'ambulatorio. Fu sempre un protagonista di tante battaglie per lo sviluppo delle zone interne e delle mobilitazioni per il lavoro e la democrazia. Aderì a rifondazione comunista e oggi lo piangono tutta la sinistra e tutta la sua collettività”.

“Ci lascia un combattente per lo sviluppo della nostra terra, un uomo di grande rigore etico e morale, animato dagli ideali di sinistra a cui non ha mai rinunziato. Ai familiari - conclude Oliverio - esprimo le mie più sentite condoglianze”.