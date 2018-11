Incendio nella notte a Catanzaro: auto distrutta, indagini

Un'auto è stata distrutta, nella notte, a Catanzaro, in Via Tommaso Campanella, da un incendio sulle cui cause sono in corso degli accertamenti. Il fatto è accaduto intorno alle 5 del mattino.

Interessata dalle fiamme una Suzuki Vitara con impianto a Gpl. Danni ha riportato anche una vettura parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco.

Disagi sono stati causati dal fumo denso e acre agli abitanti della zona ma non si registrano danni a persone o intossicati. Nessun elemento utile è stato trovato per comprendere l'origine dell'incendio. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.