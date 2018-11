Droga e prostituzione a Crotone: controlli della Polizia

Nei decorsi giorni, nell’ambito dei controlli disposti dal Questore di Crotone, Massimo Gambino, personale della Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà M.G., 41enne del posto, per porto abusivo di un coltello a serramanico, della lunghezza complessiva di 21 cm. e lama da 9,5 cm. L’uomo è stato segnalato amministrativamente al Prefetto in quanto assuntore di stupefacenti, essendo stato trovato con 10 grammi di hashish. Coltello e droga sono stati opportunamente sequestrati.

Inoltre, nell’ambito delle attività volte al contrasto della prostituzione sono state controllate alcune donne di origine africana e dell’est europeo e quattro straniere sono state condotte in Questura dove si sta vagliando la regolarità della loro posizione sul territorio nazionale.