Storie di alternanza, premiato l’Istituto Panella-Vallauri

I pannelli antintrusione e domotica messi a disposizione da un’azienda multinazionale leader nel settore di automazioni e l’implementazione di impianti di home automation e di videosorveglianza sono stati sperimentati dagli allievi della classe 5° A dell’Indirizzo di Elettronica dell’Itt “Panella-Vallauri nel corso del progetto di Alternanza scuola-lavoro.

L’istituto si è aggiudicato così il 1° premio nel Concorso Storie di Alternanza, indetto dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria. La premiazione si è svolta presso il Palazzo Campanella, nell’ambito del 13° Salone dell’Orientamento.

L’obiettivo del progetto, è di formare attraverso le risorse umane e strumentali dell’istituto, figure professionali specializzate nella progettazione di sistemi di automazione di ultima generazione, che possano essere protagonisti del loro futuro operando nel nostro territorio. L’azienda, al termine delle attività svolte all’interno dell’Istituto, ha ospitato gli allievi presso le proprie sedi di Dosson di Casier e Sesto al Reghena per completare la formazione. Nell’ultima fase del percorso si è svolto un periodo di stage aziendale.

“Le persone - l’ambiente - i bisogni - le idee: l’evoluzione nel rispetto della natura” questo è il motto che ha caratterizzato l’intero percorso di Asl e che mette in risalto come i progettisti devono operare nel massimo rispetto del nostro pianeta, quindi devono utilizzare la tecnologia per migliorare la qualità di vita senza mai perdere di vista il risparmio energetico ed il rispetto dell’ambiente.