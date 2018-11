Droga addosso e a casa, arrestato 22enne di Girifalco

I Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno tratto in arresto un giovane girifalcese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

R.Q., 22 anni, stava percorrendo a piedi via Milano a Girifalco ieri sera, quando è stato fermato da una pattuglia dell’Arma e perquisito. I militari hanno trovato sulla sua persona un involucro di plastica contenente circa 11 grammi di marijuana.

Ne è subito conseguita una immediata perquisizione presso un'abitazione nella disponibilità del giovane dove in salotto sono stati rinvenuti altri 27 grammi della stessa sostanza, suddivisa in tre involucri, oltre a materiale ritenuto utile al confezionamento della sostanza stupefacente. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il giovane è stato ristretto in regime di arresti domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo.