Akc conquista la Coppa Italia con tre ori e due argenti

Sei atleti dell’Asd Accademia Karate Crotone si sono ripartiti nelle rispettive categorie intenzionati a far bella figura per il il trofeo più grande della Coppa Italia.

Tra i componenti della Commissione Nazionale Master era presente il M° Rosario Stefanizzi che per il delicato compito di osservatore ha dovuto guardare da lontano e quindi sofferto un bel po’ per la sua partecipazione diretta.

I sei spartani titolati crotonesi sono: Vincenzo Mangano, Raimondo Calabretta, Vincenzo Vutera, Pasquale Greco, Orlando Zannino e Biagio Greco. Ad assistere i master pitagorici, considerati gli impegni di Stefanizzi, sono stati i due giovani talenti Emanuel Lo Iacono e Pasquale Gaetano mentre, a gestire la parte logistica ed amministrativa sono stati i maestri Elio Cagnazzo e Vincenzo Malara. Colpi di scena ad ogni incontro dei mitici “Condor”, nome storico del gruppo master dell’Akc, che fin dall’inizio hanno fatto presagire la voglia del bel risultato.

Ad aprire la competizione, dopo un emozionante Inno nazionale, la specialità del Kata dove Vincenzo Vutera supera gli avversari di turno e cede di misura nella finalissima Master D che lo ha visto comunque mettere al sicuro una bella e lucente medaglia d’argento. A seguire, quando è cominciata la kermesse del Kumite, nella classe Master B è giunta, grazie a Vincenzo Mangano, un’altra medaglia, questa volta d’Oro nei 60kg.

Ancora una volta l’entusiasmo dei compagni di squadra è salito alle stelle quando dopo lo stop nelle eliminatorie di Biagio Greco, la scalata della categoria 75kg è continuata con un incontenibile Pasquale Greco, in giornata “positivissima”, che ha fatto sua la medaglia d’Oro. Nemmeno il tempo di godere del bel risultato che, nei Master C, vola ancora una volta sul podio Raimondo Calabretta il quale tra gli applausi si aggiudica l’Oro nei 60kg, mentre, di lì a poco, in una intensa finale, Orlando Zannino nei – 84 ha visto sfuggirgli, per un errore tattico, il massimo titolo cingendo al collo comunque la medaglia d’Argento.

Tre Ori e due Argenti sono stati quasi un en plein per la scuola del M° Enzo Migliarese, infatti, con i punteggi acquisiti nel Kumite l’Asd Accademia Karate Crotone si laurea Società Campione d’Italia Maschile Master, al secondo posto l'Asd C.s. Giuseppe Moscati Gragnano, al terzo l'Asd Team Karate NB e al quarto l'Asd Centro Karate Pirrazzo Ginosa. Grande entusiasmo tra le nostre file – chiude il M° Enzo Migliarese – oggi doppio grande momento per la nostra Accademia; vedere il M° Rosario Stefanizzi premiare gli atleti sul podio ed essere uno dei punti forti della commissione nazionale insieme a Remo Dello Ioio, Remo Capra e al presidente Franco Quaglia ci ha fatto enorme piacere; salire anche al primo posto come società tra le oltre settanta aspiranti è una gioia indescrivibile, modificare il nostro palmares tre volte in poche settimane e con oggi, aggiungere ben 5 medaglie portando il medagliere nazionale/Internazionale a quota 285, non è cosa da poco. Presenti alla premiazione il gota federale con il Presidente nazionale settore karate Sergio Donati, i Dirigenti Salvatore Nastro, Giuseppe Sciacca, Cinzia Colaiacomo, Gerardo Gemelli e tutto lo Staff Tecnico degli osservatori federali.

“Sono felice – chiude il m° Enzo Migliarese - che a pochi giorni di distanza mi sono di nuovo giunte parole di apprezzamento in primis dal Vice Presidente Fijlkam Calabria Francesca Bilardi, così come il delegato Coni Crotone Daniele Paonessa, l’assessore Comuale allo sport Giuseppe Frisenda ed il delegato Provinciale fijlkam Maurizio Tripaldi.