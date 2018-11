Crotone. Al via piano straordinario di pulizia, assunti 13 lavoratori ex Akros

Un piano straordinario di pulizia della città di Crotone (LEGGI) che porta all’assunzione di tredici lavoratori dell’ex azienda Akros e che saranno contrattualizzati dall’Akrea (società in house del Comune che si occupa dell’igiene urbana e della gestione dei rifiuti) con un’assunzione part time a quattro ore giornaliere, per un totale di 24 ore settimanali.

Il piano prevede la pulizia mirata e totale di ogni zona evidenziata nella toponomastica dell’Akrea.

Soddisfazione per la decisione è stata espressa dalle organizzazioni sindacali provinciali di Flaica Cgil, Cisl, Confial e Fiadell secondo cui il progetto porterà la città addirittura “nelle alte classifiche” di quelle più pulite d’Italia” sebbene ancora in attesa dei mezzi per avviare la tanta annunciata differenziata.