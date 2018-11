Visita lampo del premier in Calabria: tappa a Reggio, Locri e Isola Capo Rizzuto

Giuseppe Conte

Sarà un’intensa mattinata quella di stamani in per il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che farà una visita “lampo” in Calabria e che lo stesso capo del Governo Giallo-verde ha definito “all’insegna della legalità”.

Il premier – che incontrerò istituzioni e autorità locali con le quali farà il punto sulle azioni di contrasto alla ‘ndrangheta – sarà a Reggio Calabria, poi a Locri e, infine, a Isola di Capo Rizzuto.

Il programma prevede il suo arrivo alle 9.30 nella Prefettura del capoluogo dello Stretto dove si terrà la firma del “Registro della Cittadinanza consapevole”. Alle 11.40 si sposterà dunque a Locri per una visita all’ostello confiscato alla ’ndrangheta e a seguire farò un punto con la stampa.

Alle 12.15, ancora a Locri, si fermerà invece davanti all’abitazione di Francesco Fortugno, il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria ucciso dalla criminalità organizzata. Alle 12.50 concluderà il suo tour calabrese ad Isola di Capo Rizzuto (nel crotonese) dove visiterà i terreni confiscati alla ‘ndrangheta, in località Cardinale, sulla Strada provinciale 48.

Nel pomeriggio, poi, Conte partirà alla volta di Napoli dove, tra i vari incontri, è prevista una tappa nel carcere minorile di Nisida e, in serata, a Palazzo Reale, un incontro pubblico con alcuni giornalisti d’inchiesta minacciati dalla criminalità.