Ordigni artigianali e moto rubate a San Costantino, fermati 2 pregiudicati

I Carabinieri del Comando Stazione di San Costantino coadiuvati dai colleghi di Filandari e Francica, durante dei controlli hanno bloccato due noti pregiudicati del posto intenti ad aggirarsi con fare sospetto per le vie del piccolo centro. Dopo un primo controllo sul posto le attività investigative si sono concentrate sulle rispettive abitazioni. Nelle case perquisite è stato trovato un vero e proprio arsenale composto da 9 ordigni artigianali e due scooter, sprovvisti di assicurazione, risultati assemblati con parti di altri ciclomotori rubati.

Gli ordigni, al fine di scongiurare pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono stati fatti brillare con l’intervento degli artificieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro.

Per il materiale rinvenuto e sequestrato la Stazione di San Costantino ha deferito alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia G.F. 41 anni e M. A.V. 44 anni per i reati di riciclaggio e detenzione di artifizi pirotecnici non convenzionati.

A rendere ancor più singolare il tutto vi è stato il rinvenimento, avvenuto nel corso delle operazioni, di una autovettura rubata nei giorni precedenti proprio nel territorio confinante di Vena di Ionadi e delle relative chiavi di accensione abbandonate in strada interpoderale.

Il duro colpo inferto dall’Arma locale ha permesso di restituire il veicolo all’avente diritto oltre a scongiurare il verificarsi di fatti reato attraverso l’utilizzo improprio dei veicoli provento di furto.