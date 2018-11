Cassano allo Ionio, approvati in commissione Dup e gestione finanziaria

La Commissione Straordinaria del Comune di Cassano All’Ionio, composta dai vice prefetti Mario Muccio e Roberto Pacchiarotti e dalla dirigente di prefettura Rita Guida, assistita dal segretario generale, Antonio Fasanella, ha approvato il Dup, dell’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, al riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31 dicembre 2017 e variazione di esigibilità in esercizio 2018-2010 e all’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2017.

“La necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018, alle previsioni di competenza e di cassa, è stata determinata, - è stato annotato nell’atto - in particolare, dall’impegno di iscrivere in bilancio trasferimenti statali e regionali e gli interventi di spesa connessi e di applicare al bilancio annualità 2018, quote di avanzo accantonato e vincolato risultante dal risultato di amministrazione esercizio 2017 approvato con propria deliberazione n.13/2018 per il trasferimento di euro 50mila euro all’Istituto Casa Serena Santa Maria di Loreto; infine, per l’integrazione oraria dipendenti contrattualizzati ex lsu/lpu, spese per mensa scolastica e altre spese d’istituto”.

Infine è stato deliberato che il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica.