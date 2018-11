Atleti under 18, premiata sportiva del Lamezia volleyball

Tanti i giovani che ieri hanno sfilato in passerella all’auditorium Sant’Artemio di Treviso per le premiazioni di 22 giovani atleti under 18, campioni italiani 2017 (e un podio europeo) in varie discipline sportive, e le consegne delle Medaglie al Valore Atletico ad altri 47 atleti (per i titoli italiani, europei o podio mondiale). In tutto 69 atleti di cui 48 maschi e 21 donne in 26 discipline sportive.

Nel corso della cerimonia, condotta da Michele Miriade, sono state ricordare due figure dello sport trevigiano come Gilberto Benetton e la pallavolista Sara Anzanello. Premio speciale Campioni di fair play all’Istituto comprensivo di Preganziol per il progetto scuola aperte allo sport.

Tanti i nomi noti tra cui spiccano quelli di Alexandra Ana Maria Agiurgiuculese, campionessa italiana ginnastica ritmica; Margherita Panziera, campionessa italiana nei 200 dorso; Eleonora De Marchi, campionessa italiana di spada. Per la pallavolo ad essere premiati Enrico Cester e la ferrarina Melissa Donà, campioni d’Italia 2017.

La Donà si è fregiata del titolo tricolore nella stagione 2016-17 nelle file dell'Agil Volley Novara e dopo aver fatto ritorno a Soverato nella scorsa stagione, è approdata nella società del presidente Antonio Ferraro per portare in alto i colori della nostra città. Nella giornata di oggi la squadra di mister Giangrossi sarà protagonista di un evento nella città di Marcellinara.

A partire dalle ore 18,30 le ferrarine saranno nella palestra dell'istituto comprensivo dove ci sarà la possibilità di accedere per assistere all'allenamento per tutti gli appassionati. In particolare per le ragazze che pratica la pallavolo con la Joy Volley di Antonio Stella. Per le giovani pallavoliste in erba, possibilità di stare a contatto con tante bravissime atlete tra cui spicca, appunto, la campionessa d'Italia 2017 Melissa Donà.

Una grande occasione da non perdere per un evento reso possibile grazie all'amministrazione comunale guidata dal Sindaco Vittorio Scerbo in collaborazione con la Joy Volley ed alla disponibilità della Ferraro Lamezia.