Premio Gaetano Cingari, ecco i vincitori

Sono stati proclamati i vincitori del premio letterario internazionale Gaetano Cingari promosso dalla Leonida edizioni. Per la sezione Narrativa inedita, categoria cui hanno partecipato A cuore aperto mi racconto di Ignazia Iemmolo Portelli, Cuore e mente di Alessia di Palma, La rosa bianca di Giovanni Macrì, La radice del cubo Enrico Driussi, il premio è stato vinto da Pat Porpiglia con La galera come casa. Secondo posto per Àntica di Agostino Mano, mentre il terzo classificato è stato il libro: L’Odissea di Yang Sheen di Giovanna D’Angelo.

Il vincitore della sezione Silloge inedita è Nel Tramonto di Antonio Zavoli; secondo posto per Sic et Simpliciter di Eleonora Maria Barbaro e terza posizione per L’interprete di Carmelisa Nicolò. Per questa categoria hanno partecipato: Mirella Putortì, Stagioni; Elisabetta Mattioli, Salsedine d’ambra; Caterina Vilasi, Monologhi davanti a un te; Maria Giusti, Poiesis; Alessia Piemonte, Pensieri introspettivi; Renato di Pane, L’essenza di ogni cosa.

La premiazione si è svolta il 21 novembre alle 16.30 nella saletta conferenze della biblioteca De Nava di Reggio Calabria. La serata, allietata dalla violinista Diletta Franco, è stata presentata da Valentina Alfarano (redattrice e membro di giuria) e coordinata da Domenico Pòlito (editore della Leonida edizioni); presente al tavolo dei relatori anche Elena Lombardo (membro di Giuria). Gli scrittori sono stati premiati da Achille Concerto (scrittore), Fabio Saraceno (libreria AVE), Stefano Iorfida (Presidente Anassilaos) e da Gianmarco Crea (vicepresidente dell’Associazione Georgia in Calabria).