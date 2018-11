Scontro tra un trattore ed un furgone, un morto e due feriti

Un morto ed altre due persone ferite: è questo il triste bilancio dell’ennesimo incidente stradale avvenuto in Calabria.

Per cause ancora in corso di accertamento un trattore ed un furgone si sono scontrati stamani fra Nocera Terinese, nel catanzarese, e Campora San Giovanni, nel cosentino, lungo il tratto della statale 18 tirrenica.

Ad avere la peggio il conducente del mezzo agricolo che è deceduto nell’impatto. Feriti, invece, i due occupanti del furgone che sono stati traferiti in ospedale con un’ambulanza del 118.

Sul posto i vigili del fuoco di Lamezia Terme e le forze dell’ordine per i rilievi del caso ed a cui spetterà ricostruire la dinamica del sinistro.