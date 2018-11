Trebisacce: presentata la nuova stagione teatrale della città

Sono questi i nomi dei grandi attori che compongono il mosaico della nuova stagione teatrale della Città di Trebisacce, presentata presso il CineTeatro Gatto, che sarà cornice degli eventi.

Curata dal direttore artistico Andrea Solano per Creativa Srl, patrocinata e sponsorizzata dall’amministrazione comunale di Trebisacce, fortemente voluta dalla delegata allo spettacolo Maria Francesca Aloise, la stagione presenta un bouquet di importanti spettacoli, che rinnova la consolidata tradizione teatrale di Trebisacce, da sempre polo culturale dell’Alto Ionio.

La passione per la commedia e per la musica sono il liet motiv che lega tra loro le proposte teatrali le quali si caratterizzano tutte per la qualità evocativa e la valenza interpretative degli attori a cartellone.

“Come sosteneva Federico García Lorca – ha dichiarato il sindaco di Trebisacce, Franco Mundo -

‘Un popolo che non aiuta e non favorisce il suo teatro, se non è morto, sta morendo’, ma dato che Trebisacce è una città sempre più viva e vitale, che cresce di giorno in giorno, è per l’amministrazione comunale motivo di orgoglio sostenere la nuova stagione teatrale, che porterà nei nostri confini, ancora una volta, grandi artisti, capaci di farci vivere la magia di un mondo che mostrando finzioni racconta in realtà le sfaccettature della vita. Siamo certi che Trebisacce, e tutto il territorio dell’Alto Ionio, risponderà positivamente a questa proposta culturale, che è destinata a seminare stimoli e prospettive nei cittadini e, soprattutto, nei più giovani”.

La delegata al turismo e spettacolo Maria Francesca Aloise, ha voluto sottolineare come “Il teatro è quel luogo dove si impara la vita vera, attraverso la bugia della recitazione. È una palestra culturale, un luogo dove riflettere, un’esperienza che segna ed emoziona, uno strumento di crescita che in una cittadina a vocazione turistica e fiera della propria costante crescita culturale come è Trebisacce, non poteva assolutamente mancare”.

Il Direttore Artistico, Andrea Solano, ha inteso rivolgere "Un plauso alle Amministrazioni Comunali, come questa di Trebisacce, che investono in cultura e in Teatro. Un plauso maggiore al pubblico che sceglie di assistere allo spettacolo teatrale, esperienza unica e irripetibile perché dal vivo; spettacolo capace di emozionare e divertire, scuotere e turbare, appassionare e conquistare con la forza della parola, della musica, del gesto. In un tempo che tutto consuma voracemente, il Teatro resiste perché capace di segnare l'anima".

La stagione, composta da sei appuntamenti, avrà inizio il 17 Dicembre, con lo spettacolo di Biagio Izzo “È tutto un recito”. Gli abbonamenti sono acquistabili presso il CineTeatro Gatto.

Un doveroso ringraziamento va rivolto a tutti gli sponsor che hanno contribuito con il proprio supporto a rendere possibile una stagione teatrale di questo livello.