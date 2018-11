Droga: giovane pregiudicato arrestato a Belvedere Marittimo

Vede i Carabinieri, getta la droga dal finestrino e viene fermato ed arrestato. È successo ieri a Belvedere Marittimo, dove un giovane 19enne alla guida della sua autovettura ha lanciato dall'auto tre involucri recuperati poi dai carabinieri che hanno approfondito i controlli finendo nella camera da letto del ragazzo: lì, ben nascosti, sono stati rinvenuti altri 90 grammi di marijuana ed un grammo di cocaina.

Informata la Procura della Repubblica di Paola, il giovane è stato dunque dichiarato in stato di arresto. Nel corso dell’udienza per rito direttissimo, tenutasi oggi, l’arresto è stato convalidato e per lui sono stati disposti i domiciliari.