Scontro tra furgoni sulla Ss 18: feriti i conducenti, necessario l’intervento dell’elisoccorso

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 18 Tirrenica, a Scalea, nel cosentino. I feriti viaggiavano a bordo di due distinti furgoni, di cui uno di un corriere.

Per cause in corso di accertamento, i mezzi si sono scontrati violentemente ed uno è precipitato in una scarpata. Per uno dei coinvolti è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto anche la polizia stradale, i sanitari del 118, e il personale dell'Anas.