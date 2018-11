Furto di automezzi industriali nel lametino: arrestato un giovane rom, ricercati i complici

Un autocarro, un escavatore BobCat ed una minipala Takeuki, per un valore di oltre 100 mila euro, sono stati rubati la scorsa notte presso una ditta lametina.

Il furto, non ancora scoperto dai legittimi proprietari, è stato però sventato dagli agenti della squadra Volante del Commissariato di Polizia di Lamezia Terme che, nel percorrere una strada periferica per un normale controllo, hanno notato l’autocarro, carico degli altri mezzi, fuori dalla carreggiata stradale e alcune persone che vi stavano armeggiando intorno nonché un’ autovettura ferma in mezzo alla strada.

Alla vista degli agenti, i soggetti si sono dati alla precipitosa fuga con la vettura tentando più volte di speronare l’auto della polizia. Giunti nei pressi di alcuni uliveti hanno arrestato la marcia e si sono dileguati a piedi ma uno di loro, B. C. di 27 anni, di origini Rom, residente nel Nord Italia ma domiciliato a Locri, già sottoposto ad avviso orale, con precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, è stato bloccato e arrestato.

I mezzi rubati sono stati restituiti ai legittimi proprietari, mentre proseguono le ricerche dei complici.