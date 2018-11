Aule inadeguate per gli studenti dell’alberghiero Acri: scatta la protesta

Protestano da stamani gli studenti dell'istituto alberghiero di Acri per l'inadeguatezza della struttura che li ospita per scopi didattici. I ragazzi lamentano che la struttura sia troppo piccola e le aule troppo strette per ospitare 32 studenti per volta.

Inoltre, mancherebbe il tecnico necessario per l'utilizzo delle cucine e molte delle attività di laboratorio sarebbero eseguite solo “virtualmente”, attraverso la visione di video.

Nello steso stabile, di proprietà del Comune, ricadono anche la sede dell'ufficio del Giudice di Pace e un ufficio dell'Inps.

Gli studenti, che annunciano manifestazioni di protesta ad oltranza, chiedono a Provveditorato, al Comune di Acri e alla Provincia di Cosenza delle soluzioni in tempi rapidi.