Occupazione teatro Grandinetti di Lamezia, indagati anche tre ex consiglieri comunali

Undici indagati per l’occupazione abusiva del Teatro Grandinetti durante una manifestazione.

I carabinieri di Lamezia Terme hanno infatti notificato l’avviso di conclusione indagini ad altrettante persone, tra le quali spuntano anche tre ex consiglieri comunali della precedente amministrazione guidata dal sindaco Mascaro.

Quanto ai farri: lo scorso 7 giugno si tenne una manifestazione davanti al Teatro dopo la sua chiusura per inagibilità, e che coinvolse in particolare le associazioni di danza - preoccupate per un possibile mancato svolgimento dei saggi di fine anno.

I manifestanti si erano ritrovati davanti alla struttura per chiedere una soluzione ma dalla semplice protesta con cartelloni si è arrivati all’occupazione dell’edificio avvenuta durante la notte.

Tra gli indagati oltre ai tre ex consiglieri comunali, figurano anche alcuni dei legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche della città.

Le accuse sono di porto d’armi ed oggetti atti ad offendere, danneggiamento aggravato, invasione arbitraria di un luogo pubblico e per aver promosso una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico senza darne preavviso alla Polizia.

L’avviso di conclusione indagini è stato notificato a: Tonino Sirianni, Federico Grandinetti, Gennaro Domenico Gianturco, Francesco Ruberto, Sergio Servidone, Rosy Pagnotta, Vincenzo Popello, Massimo Cristiano, Pasquale Valentino, Michele Torcasio, Aldo Gramuglia.

Tutti avranno ora venti giorni per essere ascoltati dai magistrati e presentare le loro memorie difensive.