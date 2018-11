Incidente allo svincolo autostradale di Vibo, ferita una ragazza

Una ragazza di 21 anni di Maierato è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato questa mattina lungo la provinciale 606 che collega lo svincolo autostradale di Sant’Onofrio a Vibo Valentia. Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate e la ragazza ferita è stata portata al Pronto soccorso a Vibo dopo aver lamentato vertigini e dolori alle gambe. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il traffico ha subito grossi rallentamenti, e solo dopo un’ora la circolazione è ritornata alla normalità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vibo, per i rilievi del caso, e l’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla 21enne.