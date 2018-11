Caterina Villirillo di “Libere Donne” al convegno della Lidu di Roma

In occasione della Giornata internazionale contro la Violenza sulle Donne, istituita nel 1999 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, venerdì 23 novembre, alle ore 17, a Roma si terrà il convegno dal titolo: “Urla di donne invisibili- Testimonianza di coraggio e dignità”, promosso dalla Commissione Nazionale Donne e Parità della Lega Italiana Diritti Umani, per offrire un momento di riflessione e di confronto sul tema e per richiamare l'attenzione sulle politiche di intervento e di prevenzione della violenza di genere.

Caterina Villirillo, fondatrice dell'associazione socio-culturale “Libere Donne” e mamma di Giuseppe ucciso a soli 18 anni, tra le sue braccia, testimonierà il suo impegno per le donne vittime di violenza, salvate dalla strada e dalla droga, ma lasciata spesso sola a combattere il malaffare e le ingiustizie, inoltre presenterà un suo lavoro per la realizzazione di un documento sui diritti delle donne.