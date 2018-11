Paura sul treno Paola Cosenza, convoglio urta estintore lasciato sui binari

Ancora paura per i passeggeri di un treno. Ma questa volta il responsabile non è stato il maltempo, bensì un estintore sui binari lungo la tratta Paola-Cosenza. Il convoglio, che ieri pomeriggio era diretto a Reggio Calabria, ha urtato un estintore che persone non identificate avevano lasciato sui binari.

La ricognizione sui binari è stata fatta dai tecnici di Rfi e dagli agenti della Polfer che hanno scoperto altri estintori staccati dai loro supporti nella galleria e abbandonati sui binari. Il treno a causa dell’urto con l'estintore, ha subito il danneggiamento della condotta dell’alimentazione. I macchinisti sono riusciti a riparare il danno ed il convoglio è potuto ripartire dopo una sosta forzata di circa 50 minuti.

La linea tra Paola e Cosenza, che è a binario unico, è stata interrotta per consentire il completamento della ricognizione dei binari allo scopo di accertare la presenza di altri estintori. Trenitalia per alcune ore ha istituito un servizio sostitutivo con pullman.