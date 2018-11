Truffe: cerca di vendere on line pellet inesistente, denunciato

Ha tentato di vendere on line bancali di pellet inesistente, e per questo motivo un 40enne della provincia di Cosenza, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per truffa. Il 40enne aveva infatti pubblicato su un sito di vendita online un’inserzione con la quale metteva in vendita cinque bancali di pellet. A questo annuncio aveva risposto un 40enne di Siniscola che, attirato dal prezzo conveniente, ha versato un acconto di 300 euro.

Ma dopo aver versato la somma su una carta prepagata indicata dall'inserzionista, la merce non è stata mai spedita e il denaro mai restituito, per questo motivo la vittima della truffa ha denunciato il fatto ai carabinieri di Siniscola.

I militari dell'Arma hanno quindi accertato che la carta ricaricabile sul quale è stato effettuato l'accredito, era del 40enne, già noto alle forze dell'ordine per analoghi reati, e hanno quindi denunciato il fatto.