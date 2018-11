Imbrattati i murales del progetto Centro storico in fiore. I promotori: “Non ci fermeremo”

Vandali in azione a Crotone, dove i murales realizzati nell’ambito dell’iniziativa “Centro storico in fiore” sono stati imbrattati da graffiti.

Il concorso, avviato nell’aprile del 2015, ha sempre coinvolto i cittadini e gli studenti delle scuole cittadine che hanno decorato i muri del centro storico.

Tuttavia, ieri notte i murales sono stati “sporcati”. Il fatto è stato denunciato sulla pagina facebook Centro storico in fiore, in cui i promotori si sono detti “offesi” per il gesto.

Nonostante i disegni, gli stessi promotori dell’iniziativa intendono proseguire con il progetto: “non ci arrendiamo, continueremo a creare e continueremo a mandare messaggi di pace. Grazie per lo sgambetto, ma ci vuole molto di più per fermarci”, hanno ribadito decisi.