Cannabis farm, fermati i responsabili della fabbrica della droga

Sono stati raggiunti da due ordinanze di applicazione di misure cautelari personali un 35enne, P.F., e un 41enne, A.D., che devono ora rispondere del reato di coltivazione e traffico di droga.

I provvedimenti - eseguiti dalla Guardia di finanza di Vibo Valentia su richiesta della Procura locale – arrivano a conclusione delle indagini svolte nell’ambito dell’operazione “Cannabis Farm”, che nel mese di giugno scorso aveva portato ad individuare e sequestrare una piantagione di canapa indiana, in località Marinella di Pizzo, ed al conseguente arresto di sette persone, sorprese a coltivare parte delle oltre 89 mila piante di droga che una volta sul mercato illegale avrebbero potuto fruttare una cifra considerevole, circa 20 milioni di euro (LEGGI) .



Secondo gli inquirenti i due avrebbero avuto un ruolo ben definito nella produzione e nel traffico dello stupefacente sequestrato, motivo per cui il Gip ha disposto per il primo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e, per il secondo, i domiciliari.