Karate nazionale. Ostia, Lo Iacono (Akc) è Vice Campione Italiano u21

Due giorni intensi di karate di altissimo livello sono stati quelli del 17 e 18 novembre scorso ad Ostia lido, dove nel Centro Olimpico federale si è disputata la Coppa Italia, ovvero il Campionato Italiano Under 21.

Nella nuova competizione dedicata alla classe giovanile, tra i 17 e i 20 anni, che con i nuovi regolamenti, cambi di classe e categorie sono stati per così dire “Esodati” nel 2018, 348 giovani si sono confrontati per un importante podio e sotto gli occhi dei componenti della Direzione Tecnica Nazionale, presente in qualità di osservatori.

Emanuel Lo Iacono, il giovane Atleta dell’Accademia Karate Crotone, classe 2000, ha ancora una volta lasciato il segno anche in questa manifestazione piazzandosi sul secondo gradino dell’ambito podio e cingendo al collo una preziosa, quanto importantissima, medaglia d’Argento.

Come già avviene per i Campionati Italiani di classe, infatti, sono state effettuate le opportune valutazioni degli atleti appartenenti agli Under 21 in oggetto per il futuro lavoro in previsione dei Campionati Europei in programma dall’8 al 10 febbraio 2019 in Danimarca.

“Il nostro Atleta – dice il M° Rosario Stefanizzi – si trova in questo momento in uno stato di grazia, sono stati incontri di altissimo livello quelli della categoria -75kg contro atleti bravissimi come Marco Pozzato, Ivan Mosca, Gennaro Colangelo, Pasquale Grimaldi ed una finalissima con il plurititolato Lorenzo Pietromarchi a cui è andato l’oro”.

Stefanizzi sottolinea poi il comportamento di Pasquale Gaetano che nelle eliminatorie dei 67kg “ha lasciato una bella traccia mettendo a segno belle e spettacolari tecniche che, purtroppo, nell’accesso agli ottavi non sono bastate a far prevalere il giudizio degli arbitri in suo favore su un match pari concluso 3-3. Dobbiamo ancora perfezionare qualcosa per centrare altri più grandi obbiettivi”.

Grande la soddisfazione del M° Migliarese che ha evidenziato il raggiungimento della quota 280 del medagliere nazionale dell’AKC, il certosino lavoro svolto dal maestro ed il lodevole impegno degli atleti.

“Una nota finale – conclude Migliarese - per Emanuel Lo Iacono il quale, ancora una volta, riesce a conciliare studio e sport regalandoci sempre bei risultati e, questo, grazie alla lungimiranza della Dirigenza dell’ITI Guido Donegani di Crotone dove l’Atleta frequenta il 5° anno ed ai quali va tutto il nostro ringraziamento”.