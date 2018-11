Parte a Crotone “Coccole Solidali”: una iniziativa che riempie i luoghi di umanità

Si chiama “Coccole Solidali” ed è una iniziativa partita dal Centro “Un diavolo per Capello” condivisa dall'assessore alle Politiche Sociali Alessia Romano.

La titolare della struttura, Giovanna Cusato, ha messo a disposizione il suo staff a donne che si trovano in situazioni di difficoltà economica per offrire gratuitamente messe in piega, taglio di capelli, e tutti gli altri servizi che il suo centro propone.

Per tre mesi, una volta al mese, venti donne in condizioni di disagio economico individuate dai servizi sociali del Comune potranno usufruire di questo gesto di solidarietà.

Già questa mattina al centro si sono recate le prime signore che sono state protagoniste di una iniziativa che ha riempito l'attività di umanità.

Un percorso di solidarietà che è stato possibile realizzare oltre che per la disponibilità della titolare della struttura anche grazie alla professoressa Anna Pellegrino che ha sostenuto questa sinergia con l'assessorato alle Politiche Sociali.

Anche l'assessore Alessia Romano questa mattina ha voluto dare il suo saluto alle signore che sono state accolte con grande affetto dalla titolare e dal personale del centro.

“Crotone e chi opera con professionalità e passione nel proprio lavoro oggi si dimostrano solidali con chi ha bisogno. Un gesto semplice ma intriso di significati importanti. A beneficiare di queste “coccole” saranno donne che seguiamo con i servizi sociali del Comune. Oltre ad un positivo messaggio di solidarietà e di vicinanza che parte da questa bella azione di solidarietà auspico che questa esperienza sia l'inizio di un circuito solidale. Sarebbe particolarmente significativo che alla disponibilità dimostrata dal centro si associasse quella di altri esercenti della città e sono certa che il grande cuore della città risponderà positivamente. Come amministrazione stiamo creando le premesse affinché ciò avvenga” dichiara l'assessore alle Politiche Sociali Alessia Romano.