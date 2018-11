Violenza di genere. Cisl Reggio: “attività fondi e contenuti per il nuovo Osservatorio”

“Abbiamo accolto positivamente per questo, la notizia della formalizzazione di un osservatorio regionale sulla violenza di genere. Occorre che venga riempito di attività, contenuti e fondi; e siamo certi che non mancherà l’input del suo coordinatore Mario Nasone e della rete costruita in merito accanto a questo occorre la capacità istituzionale e associativa di saper fare rete, per scardinare omertà e paura, soprattutto quando ci si trova di fronte a situazioni di violenza nel nucleo familiare”.

Lo dichiarano la Cisl Reggio Calabria e coordinamento donne Cisl: “la violenza di genere e intra-familiare infatti è molto diffusa, a volte in contesti familiari insospettabili e rimane spesso impunita e sconosciuta, - sottolinea la nota - salvo la sua manifestazione più cruenta raccontata dalle cronache. Il nostro auspicio è che il problema educativo e della sensibilizzazione non venga declinato solo ed esclusivamente al genere maschile”.

“Anche le donne devono avere la responsabilità e la capacità di essere ‘collante’ tra agenzie educative e vittime di un disagio che fa registrare numeri allarmanti, anche a Reggio Calabria. Le istituzioni investano in politiche mirate e risorse economiche, per rafforzare i centri antiviolenza e l’Osservatorio regionale - strumento efficace di monitoraggio e studio - e noi faremo la nostra parte per mettere assieme tutte le parti sociali affinché per la prima volta, si lavori in sinergia rispetto ad un fenomeno che riguarda la quotidianità e la prossimità di chi ci sta accanto” – closa nota.