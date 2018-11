Lite tra condomini porta un anziano in fin di vita: in manette un 40enne

Un anziano del lametino versa in fin di vita presso l’ospedale civile di Catanzaro a causa di un emorragia celebrale. A ridurlo così non un incidente, non una caduta ma un vicino di casa.

Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di domenica scorsa, quando una volante della Polizia di Lamezia Terme si è recata in un condominio del luogo dopo un segnalazione per una lite tra condomini.

Arrivati sul posto, le urla di una donna affacciata ad una finestra hanno attirato l’attenzione degli agenti che raggiunto l’appartamento hanno trovato un anziano riverso per terra e un uomo che brandendo il piede in plastica di uno sgabello, lo colpiva ripetutamente alla testa e al volto.

L’aggressore, identificato in G.M., 40enne e coinquilino del palazzo, è stato subito fermato, dichiarato in arresto e ristretto arresti domiciliari, su disposizione del Sostituto Procuratore di Lamezia Terme, Scavello. L'accusa è di lesioni aggravate, minacce e violazione di domicilio.

L’anziano è stato invece trasportato d’urgenza nel nosocomio cittadino e poi trasferito d’urgenza all’ospedale civile di Catanzaro in prognosi riservata.