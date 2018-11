Stanza 101: “Reggio città amica dei bambini. Ma dove sono gli spazi verdi?”

“La Città Metropolitana di Reggio Calabria, recentemente ha scelto di aderire al programma della “Giornata internazionale dei bambini”, promosso dall’Unicef chiamato ma oltre l’adesione formale e le belle parole cosa c’è di vero in città”?

Se lo chiedono AmaReggio / Stanza 101 – Cenacolo Culturale Impertinente che sorvolando sulla pessima gestione del trasporto pubblico, delle mense scolastiche e degli asili la cui gestione è comunale, osservano le condizioni degli spazi pubblici dedicati ai più piccoli e si domandano: “come è messa Reggio a riguardo? Male! Molto male! Basta farsi un giro per verificare come la città offra pochissimi spazi dedicati all’infanzia, tra l’altro poco adeguati al gioco dei più piccoli. A parlare sono i fatti: dal parco Botteghelle di viale Calabria a quello di Ravagnese e d’Aspromonte, dal parco Baden Powell alla villa Comunale, per finire con il verde della pineta Zerbi un tempo sede di giostre per bambini ed oggi luogo di immondizia e abusivismo”.

“Ovunque cancelli chiusi, erba alta, ringhiere metalliche sporgenti, vetri rotti, immondizia, siringhe ed incuria generale. Tutti luoghi facile preda di drogati e ubriaconi – prosegue la considerazione dei comitati - insomma non proprio una bella presentazione per una città che si vuole candidare come “Città amica dei bambini”.