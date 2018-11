Tromba d’aria investe il treno locale Lido-Crotone, feriti alcuni passeggeri

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un treno investito da una tromba d'aria scatenatasi all'altezza della stazione di Roccabernarda; la furia del vento che ha letteralmente sballottato il convoglio che però, e fortunatamente, è rimasto sui binari.

Questa la dinamica dell’incidente che ha coinvolto il locale che stamani stava percorrendo la tratta tra Catanzaro Lido e Crotone, in direzione del capoluogo pitagorico.

Diversi vetri in frantumi sul mezzo mentre si registrano anche alcune persone ferite tra i passeggeri, ma non in modo grave.

Due di loro sono stati trasportati in una struttura ospedaliera mentre sul posto stanno già lavorando i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone e una squadra del distaccamento di Sellia Marina; presenti anche i tecnici di Trenitalia.

Il convoglio è stato intanto spostato nella stazione di Botricello, così da liberare la linea ferroviaria e ripristinare il traffico regolare.

Da Catanzaro Lido è infatti partito un treno che prenderà a bordo i passeggeri rimasti loro malgrado protagonisti del disagio e li condurrà fino a destinazione.

COLPITO IL CROTONESE

Probabilmente la stessa tromba d’aria, invece, e come testimonia il video, ha colpito anche il territorio crotonese: le immagini sono state riprese a Belvedere Spinello, ma la furia del vento ha raggiunto anche il campo rom alla periferia del capoluogo, così come la frazione di Papanice. Al momento non vengono però segnalati danni a cose o persone ferite.

(aggiornata alle 09:21)