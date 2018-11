Imboschimento e creazione aree boscate: Regione integra la graduatoria definitiva

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria informa che sul sito internet www.calabriapsr.it è stata pubblicata l'integrazione della graduatoria definitiva della Misura 8 del PSR "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste", Intervento 8.1.1. “Imboschimento e creazione di aree boscate”, per un totale di sedici nuovi beneficiari ed un importo di circa 1.600.000 euro.

"L'intervento 8.1 - ha dichiarato il Presidente della Regione Mario Oliverio - è fondamentale in una regione come la Calabria in quanto sostiene l’imboschimento di terreni non agricoli e lo sviluppo delle aree forestali secondo moderni criteri di sostenibilità ambientale e resilienza ai cambiamenti climatici.

Con le risorse messe a bando dal PSR intendiamo operare per la difesa del territorio e del suolo, per la prevenzione dei rischi naturali e degli incendi, ma anche per la depurazione e la regimentazione delle acque, la depurazione dell’aria, la tutela e conservazione della biodiversità, l’adattamento ai cambiamenti climatici".

"La dotazione finanziaria totale del bando - ha aggiunto il Consigliere regionale delegato all'Agricoltura - Mauro D'Acri - è di ben sedici milioni di euro. Una cifra importante che denota l'importanza che la Regione assegna al comparto della forestazione. Auspichiamo che tra gli operatori del settore si diffonda una modalità di gestione che sia sempre più 'green', in accordo con le direttive europee, soprattutto considerato il patrimonio di montagne e boschi che possiede la Calabria e contemporaneamente la necessità di ottenere impatti ambientali positivi e di preservare i nostri ecosistemi".

"Utilizzando la somma messa da parte per le eventuali istanze di riesame - ha affermato il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura Giacomo Giovinazzo - abbiamo provveduto a decretare il finanziamento per altri sedici beneficiari di questa misura del PSR, oltre ai novantacinque già finanziati. Misura che persegue importantissime finalità climatico- ambientali, protettive in termine di gestione sostenibile del patrimonio forestale, paesaggistiche e sociali. Gli interventi finanziabili, inoltre, possono contribuire all’incremento della fruibilità turistico-ricreativa dei territori rurali calabrese ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei paesaggi rurali".

I progetti ritenuti finanziabili dall’istruttoria includono interventi di gestione, utilizzazione e reimpianto a fini anche produttivi, utilizzando specie forestali arboree e/o arbustive autoctone.