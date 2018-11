Auto in fiamme a Tropea: era di una 20enne, indagini

La Fiat 500 in uso ad una ragazza di Tropea, C.D.L., 20 anni, è andata in fiamme nella notte. L'auto era parcheggiata in via Libertà e nonostante l'intervento dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto per spegnere il rogo, i danni all'autovettura - ancora in corso di quantificazione - sono ingenti.

I carabinieri della Stazione di Tropea indagano in più direzioni per fare luce sull'episodio che segue l'incendio dell'auto, avvenuto il 9 novembre scorso, di Onofrio Godano, padre del consigliere comunale di maggioranza Carmine Godano, e quello ai danni di un negozio di artigianato in largo Ruffa, appiccato la notte del 22 ottobre scorso.