Diabete: passeggiata lungo il Mab e monitoraggio glicemico gratuito a Cosenza

"In occasione della Giornata Mondiale Diabete 2018, dedicata a ‘La Famiglia e il Diabete’, si è svolta, nei giorni scorsi, anche a Cosenza la ‘Camminata della Salute’ sul percorso del MAB. L'evento è stato organizzato dalla SID Calabria, dall’AGD Cosenza con la partecipazione della scuola media Zumbini.

Hanno camminato - informa una nota a firma di Francesca Faggiano, coordinatrice Asp di Cosenza per la Branca della diabetologia e past-president SID Calabria; Elvira Maddaloni, presidente AGD Cs e Marietta Iusi, dirigente istituto comprensivo Cosenza 1 Zumbini - più di 200 ragazzine e ragazzini delle prime classi accompagnati dagli insegnanti e dalla dirigente, la professoressa Marietta Iusi.

Nel corso della giornata, c’è stato un momento dedicato, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, all’informazione e al monitoraggio glicemico gratuito.

Il messaggio trasmesso è quello dell’importanza della prevenzione per evitare e/o ritardare, nei soggetti a rischio, l’insorgenza del diabete, malattia nota per la sua diffusione - in Calabria la prevalenza è dell’8,5%- e soprattutto perché può interessare tutte le fasce d’età, da quella neonatale a quella anziana.

Soltanto una sana alimentazione e l’abitudine al movimento ci possono fare ‘guadagnare’ salute sia in termini sia di aspettativa di che di qualità della vita.

Quest’anno la GMD è dedicata alla famiglia (infatti è chiamato Diabete di tipo 3 quello delle famiglie) che subisce l’impatto della malattia, si pensino i genitori dei bambini affetti da Diabete mellito di tipo 1 ai quali va somministrata insulina esogena 4 anche 5 volte al giorno e ai quali vanno fatte altre 6-8 punture alle dita per misurare il livello glicemico. Il carico di stress per la paura delle oscillazioni glicemiche estremamente pericolose e molto difficili da gestire per i congiunti è enorme. È quindi necessario informare, sostenere, coadiuvare la famiglia a 360 gradi.

Un ringraziamento alla Questura per la gestione operativa della camminata, all’associazione nazionale Carabinieri, ai Carabinieri, vigili urbani e polizia provinciale e naturalmente alla croce rossa".