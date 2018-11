Addestramento per gli alpini e gli equipaggi di volo del Sirio di Lamezia

Si è concluso giovedì scorso l’addestramento che ha visto l’impiego di aeromobili specificatamente equipaggiati del 2° Sirio e il personale delle Truppe Alpine.

Un’occasione che ha rappresentato il completamento dell’iter di formazione delle Squadre Soccorso Militare che il Comando Truppe Alpine addestra per il supporto alle operazioni in ambiente montano. Stretta collaborazione e attento impiego delle procedure sono state le linee guida che hanno permesso ai 20 alpini di lavorare con gli assetti di volo del 2° Reggimento "Sirio" dell'Aves.

L’attività addestrativa, durata due settimane, ha consentito agli equipaggi dell'Aviazione dell'Esercito il mantenimento ed il ripristino della capacità “V” ovvero la professionalità per operare quale membro d'equipaggio in attività che prevedono operazioni con il verricello, nell'ambito di missioni di soccorso e recupero.

Per gli alpini, provenienti dalle due Brigate Julia e Taurinense e dal Reparto Comando e Supporti tattici Tridentina, il conseguimento dell’abilitazione necessaria a condurre questo tipo di operazioni di soccorso.

L'addestramento, rivelatosi altamente proficuo per entrambe le specialità, conferma come le attività congiunte tra diverse compagini rafforzi le capacità specifiche dell'Esercito, per intervenire sia nei Teatri Operativi sia in occasione di emergenze e pubbliche calamità, quali quelle che hanno recentemente colpito la Calabria, la Sicilia e il Veneto dove alpini e reparti di volo dell’Aves sono intervenuti congiuntamente.