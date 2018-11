Parte la 29’ edizione del Concorso presepe di Vivere In: aperte iscrizioni

Parte il Concorso Presepe – Natale 2018 giunto alla XXIX edizione. Il Concorso si propone di: rendere consapevole ogni persona del miracolo del Dio che si fa carne e che viene ad abitare nelle nostre case; portare ogni persona a leggere con profondità di sguardo la Storia, sia quella personale che quella dell’umanità.

Il tema di questa ventinovesima edizione, “In cammino verso Gesù”, vuole stimolare tutti, nelle scuole, nelle famiglie, nella società intera, a realizzare artisticamente il messaggio di Gesù, il figlio di Dio, che si è fatto carne, divinizzando ogni aspetto dell’umano e donandoci speranza. La nascita di Gesù tra gli uomini è un evento che continuamente si ripete intorno a noi, dà forma al nostro modo di essere e di vivere, alla nostra identità.

Le sezioni previste sono: il presepe in famiglia, il presepe nelle scuole (questa sezione include anche gli elaborati artistici riservati alle Scuole Medie di II grado), il presepe nei luoghi pubblici (parrocchie, associazioni, esercizi commerciali…).

Quest’ultima soluzione si avvarrà della collaborazione di Confcommercio e di Confesercenti di Crotone. Al primo classificato di ogni settore verrà assegnata una Natività realizzata dal M° orafo Michele Affidato.

Quanti intendono aderire all'iniziativa devono ritirare il bando e presentare le domande di partecipazione entro le 12 del 15 dicembre 2018 ad Armando Talarico in Via Firenze n. 84, oppure via e-mail, oppure telefonando al numero 0962.23887.