Ai domiciliari per furto, sorpreso furi casa ed arrestato

Nella mattinata di domenica scorsa, i Carabinieri di Tropea, durante un controllo a Joppolo, passando per le vie del paese hanno notato lo strano comportamento di un uomo che, alla vista della pattuglia, ha cercato di sfuggire allontanandosi dalla via principale con fare guardingo.

Un atteggiamento, dunque, che non è passato inosservato ai militari che hanno riconosciuto subito il soggetto, un 56enne (R.M.) di Nicotera che doveva essere invece ai domiciliari per un furto aggravato.

Beccato fuori casa è stato così arrestato per evasione e rimesso ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.