Incidenti stradali: due auto si scontrano sulla statale 106, feriti

Incidente stradale stamattina a Crotone, due auto si sono scontrate sulla strada statale 106 e dove, verso le 10, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale.

All'arrivo sul posto dei soccorritori vi erano le due vetture che, dopo l'impatto, erano posizionate sulla corsia opposta al loro senso di marcia. I vigili del fuoco hanno estratto i feriti dai mezzi per consegnarli alle cure dei sanitari della Croce Rossa, presenti con due ambulanze, e dopo aver messo in sicurezza le autovetture e la zona di transito, subito dopo i Carabinieri sono intervenuti per i rilievi del caso.