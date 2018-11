Incidenti stradali, Pugliese: il significato della giornata dedicata alle vittime

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa di Fabio Pugliese, Presidente dell’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” sulla giornata mondiale dedicata alle vittime della strada:

“Oggi è la Giornata mondiale dedicata alle vittime della strada. Molte persone neanche lo sanno. Mentre per altri è un giorno come un altro. Per altri ancora è un giorno in cui organizzare qualcosa… ma che significato ha questa giornata? In questi ultimi anni, in giro per la Calabria, ho incontrato molte persone che hanno perso i loro cari sulla strada Statale 106. Loro mi hanno aiutato a dare una risposta a questa domanda. Questa giornata serve per farci capire una cosa semplice ma molto importante: quando sei alla guida devi pensare a chi ti ama ed ancora prima devi pensare a chi guida sulla tua stessa strada ed a chi ama loro… Non puoi guidare senza ricordare che a casa c’è qualcuno che ti aspetta e che se non torni soffrirà per sempre, avrà una vita senza pace ed il dolore riempirà ogni attimo della loro vita.

Allo stesso modo devi ricordare che sulla tua strada ci sono altre persone che guidano e che possono avere dei bambini a cui non puoi strappare via un genitore oppure può esserci una ragazza che non può essere strappata alla vita ed all’amore della sua mamma e del suo papà. Ricorda: nessuno ha il diritto di rubarti la felicità. Ma tu non hai diritto di toglierla ad altri: a chi ama te oppure a chi ama altri. Spero che rifletterai su queste parole e grazie ad esse spero che riuscirai a dare un significato a questa giornata importante.

Una giornata che io sento di dedicare a chi lavora per rendere più sicura ogni strada, a chi controlla che sulle strade si rispettino le regole, a chi va sulle strade per prestare soccorso, a chi sulle strade corre con le sirene spiegate per salvare la vita di una persona, a chi dopo aver percorso una strada non chiude gli occhi mentre è seduto su una poltrona ma decide di mettersi al servizio dei cittadini e fa il suo dovere. Oggi è la Giornata Mondiale dedicata alle Vittime della Strada. Posiamo un fiore sul guardrail che ricorda un nostro caro o un amico che non c’è più, asciughiamoci le lacrime, ricordiamo quanto era importante per noi e poi non dimentichiamo il significato di questa giornata e quanto esso sia importante per noi stessi e per gli altri”.