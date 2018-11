Si schianta con l’auto contro il guardrail, calabrese muore in Valle d’Aosta

Viaggiava a bordo di un’Opel Astra quando, per cause in corso di accertamenti, si è schiantato contro un guardrail.

Non c’è stato nulla da fare per il proprietario dell’auto, un uomo di origini calabresi. Il 37enne, nato a Polistena, è infatti deceduto a Chatillon in Valle D’Aosta, sulla statale 26.

La sua vettura ha infatti impattato all’incrocio con via Pellissier, la strada che porta verso il centro del paese.

Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent e i vigili del fuoco.