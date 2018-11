Mezzo chilo di marijuana in un fustino di detersivo. Arrestato

Aveva nascosto mezzo chilo di marijuana in un fustino di detersivo vicino alla lavatrice. Per questo motivo per D.V.M., 37enne di Pizzo, sono scattate le manette.

Ieri sera i carabinieri della stazione locale hanno controllato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, e hanno perquisito l’abitazione trovando un involucro di cellophane trasparente che conteneva la droga.

La marijuana era stata nascosta, appunto, in un fustino di detersivo vicino la lavatrice.

Il 37enne, dopo essere stato tratto in arresto, è stato messo ai domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto presso il Tribunale di Vibo Valentia.