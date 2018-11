Lucano a Torino per cerimonia Anpi: “Trasferire rifugiati è una sconfitta”

Per Mimmo Lucano, il sindaco sospeso di Riace, il trasferimento dei migranti dal borgo dell’accoglienza “è una sconfitta”. Lo ha detto a Torino dove ha ricevuto la tessera dell’Anpi. “Riace la sua vittoria l'ha già ottenuta - ha aggiunto Lucano - quello che è accaduto da noi, una terra difficile, può essere possibile in tutta Europa”.

Quindi, sul riconoscimento dell'Anpi, il sindaco ha detto: "Sorprende dopo tante amarezze avere questa dimostrazione di affetto, non mi sarei mai aspettato ci fosse questa attenzione anche per ciò che accade in luoghi periferici come Riace, diventata centro del mondo perché' simbolo di un'altra umanità possibile”.