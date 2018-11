Detiene droga nonostante i domiciliari. Arrestato 30enne

È stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Così per M.P., 30enne di Corigliano – Rossano è finito in manette a seguito di un controllo della Polizia. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e con diversi precedenti penali, era ai domiciliari sempre per il reato di spaccio di droga.

Ieri sera gli agenti di Polizia del Commissariato di Corigliano – Rossano, durante il normale servizio di controllo del territorio, hanno fermato un ragazzo vicino piazza Russo. A seguito del controllo gli agenti hanno trovato marijuana addosso al giovane. Dalle dichiarazioni rese dal ragazzo e dai riscontri info-investigativi, effettuati nell’immediatezza, gli agenti hanno scoperto l’identità del pusher.

Si sono recati a casa dell’uomo e a seguito di una perquisizione, effettuata con la collaborazione del personale del Reparto Prevenzione Crimine Calabria settentrionale, hanno trovato marijuana, già suddivisa in diverse dosi della stessa tipologia di quella trovata addosso al ragazzo, 1500 euro in banconote di piccolo taglio. Il pm di turno dopo le formalità di rito, ha disposto il carcere e il 30enne è stato portato nel carcere di Castrovillari.