Cotronei. Vandalizzata la fontana all’ingresso del paese: indagini in corso

L’assessore al patrimonio comunale Vincenzo Girimonte ha denunciato gli atti vandalici che ieri hanno interessato la fontana posta alla rotatoria dell’ingresso sud al Comune di Cotronei, in località Favata.

Giramonte ha anche spiegato che l’opera era stata ristrutturata dall’Amministrazione Comunale insieme alla società A2A da pochi mesi.

I Carabinieri sono subito giunti sul posto in seguito alla segnalazione di un cittadino, intanto è in corso l’indagine per risalire agli autori del gesto e la quantificazione dei danni.