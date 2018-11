Provolley risollevata da Celico: “carte in regola per battere il Cetraro”

Dopo la sconfitta della scorsa settimana al tie-break, gara in cui con un pizzico di fortuna in più i pitagorici avrebbero potuto portare a casa la vittoria, la Provolley Crotone ci riproverà domani pomeriggio a Cetraro.

La squadra di mister Salvatore Celico se la vedrà con la Elio Group, compagine che finora ha conquistato solamente tre punti in classifica e che è sicuramente alla portata dei crotonesi. Per la Provolley è l’occasione giusta per portare a casa la seconda vittoria consecutiva in trasferta, non è una gara affatto scontata visto che padroni di casa vogliono costruire la propria salvezza tra le mura amiche e sono pronti a dare battaglia.

I pitagorici invece devono sfoderare una prestazione maiuscola, cercando di limitare i cali di concentrazione e mantenendo alta la tensione fino all’ultimo pallone giocabile. Mister Celico dovrà fare a meno di Riganello che rimarrà a casa per l’influenza, mentre partirà regolarmente con il gruppo D’Alife nonostante qualche piccolo problemino alla schiena.

“Ci siamo allenati bene nel corso della settimana - afferma il tecnico della Provolley - sappiamo di dover migliorare alcuni aspetti come normale che sia in una squadra giovane come la nostra, a Cetraro ci aspetta una partita molto combattuta, loro vorranno fare punti in casa, ma noi non dovremo essere da meno. Abbiamo le carte regola per portare dalla nostra parte un risultato positivo e ci proveremo con tutte le nostre forze”.