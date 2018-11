Controlli settimanali a Crotone: due arresti e decine di multe

Due arresti, 61 persone sottoposte a misure di sicurezza e controllate; ben 495 quelle identificate, tra cui 20 extracomunitarie. Sotto la lente 235 veicoli (anche con il sistema Mercurio) con l’elevazione di 25 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e 10 fermi o sequestri amministrativi e penali.

Dodici, poi, le perquisizioni eseguite; cinque le persone accompagnate in Questura per l’identificazione; e quattro i controlli amministrativi ad esercizi pubblici con altrettante multe amministrative e due fermi e sequestri.

Un’altra “ricca” settimana di lavoro per la Polizia di Crotone che puntualmente, ogni weekend, stila il bilancio delle attività messe in campo per assicurare sicurezza ai cittadini del capoluogo.

NEL DETTAGLIO

Nella giornata del 9 novembre scorso la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale ha proceduto a vari controlli, in alcuni comuni della provincia, sui detentori di armi e munizioni. Al termine si è arrivato al sequestro 1564 cartucce a piombo spezzato, di vario calibro, che erano detenute in esubero rispetto a quelle consentite senza obbligo di denuncia.

Proseguendo i controlli gli agenti hanno, poi, sequestrato cautelarmente delle armi e munizioni detenute regolarmente da un soggetto: si tratta di 13 fucili da caccia, una pistola, tre canne di ricambio, 60 cartucce di vario calibro e un libretto di porto di fucile per uso caccia.

Nel pomeriggio del 12 novembre, sempre la Pasi ha eseguito una misura cautelare mettendo ai domiciliari un 36enne crotonese, M.F.

Nel pomeriggio del 13, la Polizia Amministrativa, insieme al Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza e al personale sanitario del servizio Sian dell’Asp locale, ha eseguito dei controlli amministrativi nel centro cittadino.

È così che in un circolo privato ed internet point è stata sequestrata un a postazione internet. Il presidente del circolo avrebbe messo a disposizione le apparecchiature che consentivano ai soci di giocare on-line. Di conseguenza ne è scattata una multa di oltre 6 mila euro.

Nello stesso contesto, ma in un centro benessere dove vendono anche somministrati alimenti e bevande, si sono controllare le autorizzazioni amministrative. Gli agenti hanno però riscontrato una violazione, quella della mancata esposizione del cartello indicante l’orario di apertura giornaliero e del giorno di riposo settimanale: inosservanza costata 308 euro di multa.

Nel pomeriggio di mercoledì 14, poi, la Squadra Volante ha portato in carcere, sui richiesta del Gip di Crotone, nei confronti di Alaeddine Bensaci, pregiudicato algerino di 25 anni. Secondo gli investigatori sarebbe il responsabile di alcuni furti commessi nel 2016, 2017 e da ultimo il 7 novembre scorso negli Inps della città.