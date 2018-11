Parte da Messina il tour nazionale de “Il Fetido Stagno", con la regia di Santo Nicito

L'avventura italiana dello spettacolo "Il Fetido Stagno" inizia oggi, sabato 17 novembre, alle 21, e in replica domenica 18 sempre alle 21, all’interno della stagione del Teatro dei Naviganti ai Magazzini del Sale di Messina.

Lo spettacolo, dopo il suo debutto nel mese di giugno scorso, come world première al San Diego International Fringe Festival in California e al Bi-National Festival di Tijuana in Messico ricevendo ottime recensioni dalla critica d’oltre oceano e applaudito dal pubblico americano, è pronto per calcare i palcoscenici di Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma.

L’opera è prodotta prodotto dal teatro della Girandola di Reggio Calabria – con la drammaturgia e la regia di Santo Nicito, in scena l’attore Lorenzo Praticò, con le musiche di Biagio Laponte, il disegno luci di Simone Casile, il trucco di Nadia Mastroieni, la fotografia di Giovanna Catalano e Marco Costantino.

L’idea dello spettacolo, nasce dall’icontro tra l’autore e Pasquale Neri che insieme a D. Foti hanno pubblicato un volume edito da AZ edizioni “il fetido stagno. L’ospedale psichiatrico di Reggio Calabria e il libro bianco del volontariato”, dal quale lo spettacolo, trae solo il titolo.

La scrittura di Santo Nicito rende il testo totalmente inedito. Un lavoro di ricerca di documenti e di testimonianze degli ex volontari dell’associazione “Alba Nuova” che hanno lavorato per anni all’interno del manicomio di Reggio Calabria, durato quasi due anni. La messa in scena costringe l’attore Lorenzo Praticò ad una performance intensa dal punto di vista fisico, ma soprattutto da quello psicologico.