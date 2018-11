Edilizia scolastica: studenti in piazza a Crotone: “ennesima strumentalizzazione politica”

Si è svolta oggi a Crotone una manifestazione che ha visto un ricco corteo di studenti sfilare per le via cittadine. Sull’occasione è intervenuto il movimento Lotta Studentesca Crotone, che scrive in una nota: “Inizialmente presentata agli studenti come manifestazione apolitica e non ideologica, circa l'edilizia scolastica ed il mondo della scuola che, invece, è sfociata nell'ennesima strumentalizzazione politica dei soliti antifascisti; soggetti senza né idee né forze che oramai invadono come una (misera) orda urlante le strade delle città d'Italia. Soliti gli slogan e le canzoni intonate, immagini viste e (tristemente) riviste.”

“Anche nella nostra Crotone, giovani con poche e confuse idee,- prosegue il movimento studentesco - sono stati strumentalizzati dai soliti “poltronari” di sinistra che hanno abbandonato la lotta nelle strade, perché troppo affezionati ai loro posti da prezzolati. “

“Ci porremo in maniera forte e decisa, in piazza ed in ogni dove,- aggiunge Lotta Studentesca - contro le future manifestazioni che tenteranno di strumentalizzare i nostri ignari coetanei, di cui, questi pseudo collettivi di estrema sinistra, si vorrebbero arrogare il diritto di essere i portavoce.

“Studenti italiani, alzate la testa! Riscoprite l'amore per la patria, il nazionalismo, - conclude - e combattete insieme a noi per estirpare, una volta per tutte, la sinistra e l’antifascismo dalle scuole.”